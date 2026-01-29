Ausblick: Nomura mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nomura lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,217 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Nomura soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 59,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,808 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 12,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at