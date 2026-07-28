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Nomura Holdings Aktie

Nomura Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912593 / ISIN: US65535H2085

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Nomura präsentiert Quartalsergebnisse

Nomura äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,238 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nomura 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 56,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,00 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,49 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,859 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,18 Milliarden USD, gegenüber 31,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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