Nomura Real Estate Holdings Aktie
WKN DE: A0LBDB / ISIN: JP3762900003
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura Real Estate informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nomura Real Estate wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 17,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nomura Real Estate 9,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 238,71 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 35,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura Real Estate einen Umsatz von 176,33 Milliarden JPY eingefahren.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 101,74 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 96,69 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.071,73 Milliarden JPY, gegenüber 942,51 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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