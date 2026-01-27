Nomura Real Estate Holdings Aktie

Nomura Real Estate Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBDB / ISIN: JP3762900003

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Nomura Real Estate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nomura Real Estate wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 22,19 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,86 Prozent verringert. Damals waren 23,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 18,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 225,77 Milliarden JPY gegenüber 190,51 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 87,66 JPY, gegenüber 86,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 928,65 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 757,64 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

