Ausblick: Nomura Real Estate öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nomura Real Estate wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 42,37 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 192,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 14,47 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nomura Real Estate in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 95,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 363,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 185,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 88,39 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 86,77 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 935,39 Milliarden JPY, gegenüber 757,64 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at