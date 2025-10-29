Ausblick: Nomura Real Estate stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nomura Real Estate gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,75 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 20,91 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Nomura Real Estate 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 188,61 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nomura Real Estate 180,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 89,32 JPY je Aktie, gegenüber 86,77 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 911,25 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 757,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at