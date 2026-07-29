Ausblick: Nomura Real Estate verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nomura Real Estate wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 21,95 JPY je Aktie gegenüber 26,99 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 231,73 Milliarden JPY gegenüber 221,42 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 103,26 JPY, gegenüber 96,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1.063,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 942,51 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at