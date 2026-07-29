Ausblick: Nomura Research Institute präsentiert Quartalsergebnisse

Nomura Research Institute lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nomura Research Institute die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 51,97 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nomura Research Institute 45,43 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 206,76 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 217,37 JPY, gegenüber 26,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 859,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 814,71 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at