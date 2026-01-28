Ausblick: Nomura Research Institute veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nomura Research Institute öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,92 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nomura Research Institute noch 45,71 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Nomura Research Institute im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 205,51 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,34 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 189,38 JPY, gegenüber 163,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 813,62 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 764,81 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at