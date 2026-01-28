Nomura Research Institute LtdShs Aktie

Nomura Research Institute LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630026 / ISIN: JP3762800005

<
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Nomura Research Institute veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nomura Research Institute öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,92 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nomura Research Institute noch 45,71 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Nomura Research Institute im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 205,51 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,34 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 189,38 JPY, gegenüber 163,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 813,62 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 764,81 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nomura Research Institute LtdShs

Analysen zu Nomura Research Institute LtdShs

Aktien in diesem Artikel

Nomura Research Institute LtdShs 30,80 -1,28% Nomura Research Institute LtdShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

