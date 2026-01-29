Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nomura gibt am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 33,98 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 33,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nomura in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 58,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 498,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.197,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 125,24 JPY je Aktie, gegenüber 111,03 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.977,00 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4.736,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nomura Holdings Inc.
