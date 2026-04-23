Nomura Holdings Aktie
WKN: 912593 / ISIN: US65535H2085
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nomura wird am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,218 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 45,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,37 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 52,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,823 USD im Vergleich zu 0,730 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 13,19 Milliarden USD, gegenüber 31,07 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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