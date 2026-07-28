Ausblick: Nomura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nomura wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 38,52 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 34,04 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 50,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.156,59 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 567,41 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 138,15 JPY im Vergleich zu 118,99 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2.280,41 Milliarden JPY, gegenüber 4.758,49 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at