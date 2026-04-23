Ausblick: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nomura wird am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 34,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 23,39 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 537,38 Milliarden JPY – ein Minus von 50,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nomura 1.079,35 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 130,43 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 111,03 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2.087,33 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4.736,74 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at