Ausblick: Noodles Company (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Noodles Company (A) lässt sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Noodles Company (A) die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,055 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Noodles Company (A) 0,050 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent auf 136,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,148 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 538,4 Millionen USD, gegenüber 509,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at