Noodles & Company Registered shs Aktie
WKN DE: A4237M / ISIN: US65540B3033
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Noodles Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Noodles Company Registered wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,720 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 122,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -4,080 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -6,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 494,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 493,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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24.03.26
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