Ausblick: Noodles Company Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Noodles Company Registered wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,610 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Noodles Company Registered noch -1,600 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 121,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Noodles Company Registered einen Umsatz von 123,8 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,720 USD, wohingegen im Vorjahr noch -7,360 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 478,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 495,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at