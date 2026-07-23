Ausblick: Noodles Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Noodles Company Registered wird am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -3,040 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,56 Prozent auf 119,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Noodles Company Registered noch 126,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,440 USD, gegenüber -7,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 483,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 495,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at