Noodles & Company Registered shs Aktie
WKN DE: A4237M / ISIN: US65540B3033
|
23.07.2026 07:01:06
Ausblick: Noodles Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Noodles Company Registered wird am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -3,040 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,56 Prozent auf 119,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Noodles Company Registered noch 126,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,440 USD, gegenüber -7,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 483,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 495,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Noodles & Company Registered shs
|
23.07.26
|Ausblick: Noodles Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Noodles Company Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Noodles Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Noodles Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.03.26
|Erste Schätzungen: Noodles Company Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)