NorAm Drilling AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DXEM / ISIN: NO0010360019
|
24.08.2025 07:01:06
Ausblick: NorAm Drilling AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NorAm Drilling AS Registered wird am 25.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD gegenüber -0,110 NOK im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 24,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 268,2 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,277 USD je Aktie, gegenüber 0,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 94,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,11 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Aktien in diesem Artikel
|NorAm Drilling AS Registered Shs
|2,24
|1,59%
