Ausblick: NorAm Drilling AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

NorAm Drilling AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,107 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NorAm Drilling AS Registered 0,820 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 28,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 257,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,424 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,53 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 114,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,05 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at