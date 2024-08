Ausblick: Norbit ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norbit ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,817 NOK gegenüber 1,15 NOK im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 402,9 Millionen NOK gegenüber 417,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,51 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,75 NOK im Vergleich zu 3,11 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden NOK, gegenüber 1,52 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

