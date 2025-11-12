Ausblick: Norbit ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norbit ASA Registered präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,984 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 40,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 371,9 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 522,5 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,40 NOK, gegenüber 3,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,58 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at