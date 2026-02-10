Ausblick: Norbit ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Norbit ASA Registered veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,81 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Norbit ASA Registered einen Gewinn von 1,67 NOK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 53,10 Prozent auf 851,4 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 556,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,10 NOK je Aktie, gegenüber 3,94 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,75 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at