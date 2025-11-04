Ausblick: Norconsult ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norconsult ASA Registered präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,448 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 148,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Norconsult ASA Registered 0,180 NOK je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Norconsult ASA Registered in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden NOK im Vergleich zu 2,20 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 NOK, gegenüber 1,72 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 10,03 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 10,41 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at