Norconsult ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EXM4 / ISIN: NO0013052209
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Norconsult ASA Registered wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,622 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,81 Milliarden NOK – ein Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norconsult ASA Registered 2,88 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 NOK, gegenüber 1,72 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 10,11 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,41 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norconsult ASA Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Norconsult ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Norconsult ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)