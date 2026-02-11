Ausblick: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norconsult ASA Registered wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,622 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,81 Milliarden NOK – ein Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norconsult ASA Registered 2,88 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 NOK, gegenüber 1,72 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 10,11 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,41 Milliarden NOK generiert worden waren.

