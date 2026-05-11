Ausblick: Norconsult ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Norconsult ASA Registered wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,736 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 NOK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,99 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden NOK in den Büchern standen.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,13 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,62 Milliarden NOK, gegenüber 11,40 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at