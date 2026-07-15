Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Nordea Bank Abp Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nordea Bank Abp Registered wird am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,350 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordea Bank Abp Registered ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,350 EUR in den Büchern gestanden.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,98 Milliarden EUR gegenüber 6,87 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 56,64 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie, gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 11,99 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 25,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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