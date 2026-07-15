Ausblick: Nordea Bank Abp (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordea Bank Abp (spons ADRs) wird am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,401 USD je Aktie gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 56,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,41 Milliarden USD gegenüber 7,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,75 Milliarden USD, gegenüber 28,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at