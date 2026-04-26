Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordex wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,183 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 510,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 EUR, gegenüber 1,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,64 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,55 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at