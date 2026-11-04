Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Prognosen der Experten
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nordex gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,551 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Nordex 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,17 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 27,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordex 1,71 Milliarden EUR umsetzen können.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,77 Milliarden EUR, gegenüber 7,55 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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|ROUNDUP: Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal - Kursplus (dpa-AFX)
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12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
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|Nordex schafft fast verdreifachten Überschuss - weniger Neuanlagen (Dow Jones)
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07:00
|EQS-News: Nordex Group delivers strong Q3/2026 results: EBITDA more than doubled and full-year EBITDA margin guidance raised (EQS Group)
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07:00
|EQS-News: Nordex Group erzielt starkes drittes Quartal 2026: EBITDA mehr als verdoppelt und Jahresprognose für die EBITDA-Marge angehoben (EQS Group)
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04.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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04.11.26
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Analysen zu Nordex AG
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|Nordex Underperform
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|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|42,32
|2,67%