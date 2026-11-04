Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Prognosen der Experten 04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordex wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Nordex gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,551 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Nordex 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,17 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 27,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordex 1,71 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,77 Milliarden EUR, gegenüber 7,55 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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08:23 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
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