Ausblick: Nordex präsentiert Quartalsergebnisse

Nordex lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,666 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordex noch 0,080 EUR je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent auf 2,48 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR, gegenüber 0,040 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 7,55 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,30 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at