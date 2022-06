Ausblick: Nordex zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nordex gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.

Nordex präsentiert in der am 21.06.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,550 EUR. Dies würde einen Verlust von 24,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nordex -0,441 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent auf 1,26 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,633 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,608 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,36 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 5,44 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at