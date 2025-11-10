Nordhealth AS Registered a Aktie

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nordhealth AS Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordhealth AS Registered A wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 11,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 131,9 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie, gegenüber -1,130 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 52,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 531,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

