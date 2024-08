Ausblick: Nordhealth AS Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Nordhealth AS Registered A wird am 20.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,000 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,360 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 90,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,2 Millionen NOK umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,610 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 46,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 420,8 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at