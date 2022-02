Ausblick: Nordic American Tankers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordic American Tankers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,116 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Nordic American Tankers im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 26,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 62,15 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,646 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 71,4 Millionen USD, gegenüber 233,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at