Ausblick: Nordic American Tankers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordic American Tankers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,172 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordic American Tankers noch 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Nordic American Tankers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 77,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,295 USD, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 133,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 233,5 Millionen USD generiert worden waren.

