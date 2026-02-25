Nordic Aqua Partners AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3ETUJ / ISIN: NO0012928805
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nordic Aqua Partners AS Registered wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,877 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordic Aqua Partners AS Registered noch -0,710 NOK je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,9 Millionen NOK – ein Plus von 67,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordic Aqua Partners AS Registered 18,5 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -11,381 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -11,750 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 153,8 Millionen NOK, gegenüber 75,6 Millionen NOK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
