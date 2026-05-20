Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordic Aqua Partners AS Registered wird am 21.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,841 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,330 NOK je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 74,6 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 178,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,977 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -9,020 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 499,0 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 151,0 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at