Nordic Aqua Partners AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3ETUJ / ISIN: NO0012928805
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nordic Aqua Partners AS Registered stellt am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,841 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordic Aqua Partners AS Registered noch -2,330 NOK je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Nordic Aqua Partners AS Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 74,6 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 178,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,8 Millionen NOK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,308 NOK im Vergleich zu -9,020 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 521,7 Millionen NOK, gegenüber 151,0 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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