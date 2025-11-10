Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nordic Aqua Partners AS Registered wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,708 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,92 Prozent erhöht. Damals waren -10,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 52,7 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 1656,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,566 NOK im Vergleich zu -11,750 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 206,4 Millionen NOK, gegenüber 75,6 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

