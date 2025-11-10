Nordic Aqua Partners AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3ETUJ / ISIN: NO0012928805
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Nordic Aqua Partners AS Registered wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,708 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,92 Prozent erhöht. Damals waren -10,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 52,7 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 1656,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,566 NOK im Vergleich zu -11,750 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 206,4 Millionen NOK, gegenüber 75,6 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordic Aqua Partners AS Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.09.25
|Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.09.25
|Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.05.25
|Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)