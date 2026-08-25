Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nordic Aqua Partners AS Registered wird am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,930 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,610 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Nordic Aqua Partners AS Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 103,8 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 74,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordic Aqua Partners AS Registered 59,5 Millionen NOK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,433 NOK im Vergleich zu -9,020 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 474,7 Millionen NOK, gegenüber 151,0 Millionen NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at