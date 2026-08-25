Nordic Aqua Partners AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3ETUJ / ISIN: NO0012928805
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nordic Aqua Partners AS Registered wird am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,930 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,610 NOK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Nordic Aqua Partners AS Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 103,8 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 74,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordic Aqua Partners AS Registered 59,5 Millionen NOK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,433 NOK im Vergleich zu -9,020 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 474,7 Millionen NOK, gegenüber 151,0 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordic Aqua Partners AS Registered Shs
|
25.08.26
|Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Nordic Aqua Partners AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nordic Aqua Partners AS Registered Shs
|7,80
|3,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.