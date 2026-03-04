Nordic Halibut AS Registered Shs Aktie

Nordic Halibut AS Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR4S / ISIN: NO0003058109

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Nordic Halibut AS Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nordic Halibut AS Registered gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,600 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,600 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 43,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 45,3 Millionen NOK gegenüber 31,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,320 NOK, gegenüber -2,500 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 145,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 90,5 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordic Halibut AS Registered Shs

mehr Nachrichten