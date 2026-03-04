Nordic Halibut AS Registered Shs Aktie
Ausblick: Nordic Halibut AS Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nordic Halibut AS Registered gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,600 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,600 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 43,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 45,3 Millionen NOK gegenüber 31,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,320 NOK, gegenüber -2,500 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 145,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 90,5 Millionen NOK generiert wurden.
