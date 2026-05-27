Nordic Halibut AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QR4S / ISIN: NO0003058109

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nordic Halibut AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nordic Halibut AS Registered wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,600 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordic Halibut AS Registered noch 0,130 NOK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordic Halibut AS Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 47,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 44,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,118 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -0,190 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 344,0 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 145,4 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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