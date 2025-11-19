Ausblick: Nordic Halibut AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordic Halibut AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,970 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,33 Prozent verringert. Damals waren -0,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 37,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,5 Millionen NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 24,1 Millionen NOK aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -2,120 NOK je Aktie, gegenüber -2,500 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 154,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 90,5 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at