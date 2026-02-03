Nordic Mining ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A403MH / ISIN: NO0013162693
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nordic Mining ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nordic Mining ASA Registered wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Nordic Mining ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,000 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,870 NOK je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,0 Millionen NOK betragen, verglichen mit 0,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -3,100 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 9,0 Millionen NOK, gegenüber 0,0 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.
