WKN DE: A403MH / ISIN: NO0013162693

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nordic Mining ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nordic Mining ASA Registered wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Nordic Mining ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,000 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,870 NOK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,0 Millionen NOK betragen, verglichen mit 0,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -3,100 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 9,0 Millionen NOK, gegenüber 0,0 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nordic Mining ASA Registered Shs

Analysen zu Nordic Mining ASA Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Nordic Mining ASA Registered Shs

