Ausblick: Nordic Mining ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nordic Mining ASA Registered wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Nordic Mining ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,000 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,870 NOK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,0 Millionen NOK betragen, verglichen mit 0,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -3,100 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 9,0 Millionen NOK, gegenüber 0,0 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at