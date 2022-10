Ausblick: Nordic Semiconductor ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nordic Semiconductor ASA präsentiert in der am 20.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,126 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 80,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,19 Prozent auf 200,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Semiconductor ASA noch 148,5 Millionen USD umgesetzt.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,668 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,369 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 806,2 Millionen USD, gegenüber 610,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at