Ausblick: Nordic Semiconductor ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordic Semiconductor ASA stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,034 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 187,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,72 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,244 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,880 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 823,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,93 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at