Ausblick: Nordic Semiconductor ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordic Semiconductor ASA wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 168,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,66 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

17 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,052 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -2,150 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 665,5 Millionen USD, gegenüber 5,50 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at