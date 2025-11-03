Nordisk Bergteknik AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C5BM / ISIN: SE0015812128
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nordisk Bergteknik Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 SEK gegenüber -0,010 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,14 Prozent auf 824,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,45 Milliarden SEK, gegenüber 3,31 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-
|11,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.