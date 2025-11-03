Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nordisk Bergteknik Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 SEK gegenüber -0,010 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,14 Prozent auf 824,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,45 Milliarden SEK, gegenüber 3,31 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at