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Nordisk Bergteknik AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3C5BM / ISIN: SE0015812128

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nordisk Bergteknik Registered B wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,200 SEK je Aktie gegenüber 0,180 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,92 Prozent auf 896,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 838,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 3,66 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 3,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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