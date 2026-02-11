Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordisk Bergteknik Registered B lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,215 SEK je Aktie gegenüber -0,040 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent auf 932,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 896,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,865 SEK, gegenüber 0,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,47 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,31 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at