Nordisk Bergteknik AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C5BM / ISIN: SE0015812128
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nordisk Bergteknik Registered B lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,215 SEK je Aktie gegenüber -0,040 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent auf 932,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 896,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,865 SEK, gegenüber 0,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,47 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,31 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-
|
11.02.26
|Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)